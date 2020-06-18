Бывшего офицера полиции города Атланта Гарретта Рольфе обвинили в убийстве темнокожего Рэйшарда Брукса, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Об этом сообщает CNN.

В случае осуждения полицейскому Рольфе грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

По информации CNN, в полиции Рольфе работал с 2013 года. За все время его каръеры на него были несколько жалоб. В частности, о применении им силы поступали в полицию еще в 2016 году.

Как сообщалось, в Атланте также вспыхнули протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца во время задержания.

Напомним, власти американского города Миннеаполиса, в котором произошла гибель афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания его полицией, сделали выводы из этого трагического инцидента — и приняли решение расформировать местное подразделение полиции.