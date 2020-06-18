В США могут казнить полицейского из Атланты (штат Джорджия), которого обвинили в убийстве 27-летнего темнокожего парня, который сопротивлялся при задержании.
Об этом сообщают Буквы.
Рэйшард Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию. Полицейские провели алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.
При задержании Брукс сопротивлялся. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил насмерть в Брукса. Два выстрела было в спину, а третья пуля попала в автомобиль, где было трое людей.
Прокурор заявил в суде, что полицейский был доволен, когда попал в Брукса, а подойдя к обездвиженному телу еще и пнул его ногой. Он считает, что темнокожему парню еще можно было предоставить медицинскую помощь.
После инцидента офицера полиции Гарретта Рольфа отправили в отставку. Он работал в полиции с 2013 года. До инцидента на него были другие жалобы, за что получал выговоры. Теперь его могут приговорить к смерти.
Полицейскому Рольфу зачитали обвинения в совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. В целом, против него 11 обвинений (пять пунктов обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, четыре пункта нарушения присяги и один пункт обвинения в причинении имущественного ущерба). Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь в случае осуждения.
Адвокат полицейского уверяет, что тот выстрелил в темнокожего, так как защищал себя и окружающих. По словам защиты, Брукс якобы стрелял в толпу. Также он говорит, что офицер вызвал скорую помощь незамедлительно.
Родственники Брукса, которые готовятся к его похоронам, сказали, что оба офицера должны были продолжать преследовать его, когда он убегал, а не застрелить его. У него остались трое дочерей, которым 1, 2 и 8 лет, а также 13-летний пасынок.
Напомним, что в американском городе Атланта вспыхнули протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца во время задержания.
В США могут казнить полицейского из Атланты (штат Джорджия), которого обвинили в убийстве 27-летнего темнокожего парня, который сопротивлялся при задержании.
Об этом сообщают Буквы.
Рэйшард Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию. Полицейские провели алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.
При задержании Брукс сопротивлялся. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил насмерть в Брукса. Два выстрела было в спину, а третья пуля попала в автомобиль, где было трое людей.
Прокурор заявил в суде, что полицейский был доволен, когда попал в Брукса, а подойдя к обездвиженному телу еще и пнул его ногой. Он считает, что темнокожему парню еще можно было предоставить медицинскую помощь.
После инцидента офицера полиции Гарретта Рольфа отправили в отставку. Он работал в полиции с 2013 года. До инцидента на него были другие жалобы, за что получал выговоры. Теперь его могут приговорить к смерти.
Полицейскому Рольфу зачитали обвинения в совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. В целом, против него 11 обвинений (пять пунктов обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, четыре пункта нарушения присяги и один пункт обвинения в причинении имущественного ущерба). Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь в случае осуждения.
Адвокат полицейского уверяет, что тот выстрелил в темнокожего, так как защищал себя и окружающих. По словам защиты, Брукс якобы стрелял в толпу. Также он говорит, что офицер вызвал скорую помощь незамедлительно.
Родственники Брукса, которые готовятся к его похоронам, сказали, что оба офицера должны были продолжать преследовать его, когда он убегал, а не застрелить его. У него остались трое дочерей, которым 1, 2 и 8 лет, а также 13-летний пасынок.
Напомним, что в американском городе Атланта вспыхнули протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца во время задержания.