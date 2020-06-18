В США могут казнить полицейского из Атланты (штат Джорджия), которого обвинили в убийстве 27-летнего темнокожего парня, который сопротивлялся при задержании.

Об этом сообщают Буквы.

Рэйшард Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию. Полицейские провели алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.

При задержании Брукс сопротивлялся. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил насмерть в Брукса. Два выстрела было в спину, а третья пуля попала в автомобиль, где было трое людей.

Прокурор заявил в суде, что полицейский был доволен, когда попал в Брукса, а подойдя к обездвиженному телу еще и пнул его ногой. Он считает, что темнокожему парню еще можно было предоставить медицинскую помощь.