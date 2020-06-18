18 июня в 9:13 по экстренному номеру «101» от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что на мелководье в реке Ингул обнаружили тело погибшего мужчины на территории Михайло-Ларинскиго сельсовета Витовского района Николаевщины.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«К месту направлено дежурное отделение 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Сотрудники ГСЧС в присутствии представителей правоохранительных органов с помощью спасательной веревки достали тело утопленника 1975 года рождения на берег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Напомним, исполнительный комитет горсовета согласовал перечень мест массового отдыха людей на водных объектах Николаева в летний период 2020 года.

Также напомним, что Николаевская областная государственная администрации начала подготовку к пляжному сезону в области.