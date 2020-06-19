На горе Фудзияма в Японии нашли тело украинского марафонца Алексея Борисенко.

Об этом сообщает Новое время.

Его не видели с 28 февраля. Он покинул отель в Токио, собираясь совершить восхождение на гору Фудзияма.

В конце марта вещи Алексея Борисенко были найдены на высоте 2400 метров.

Тело обнаружили 12 мая, сейчас погибший был опознан как Борисенко.

Напомним, 14 июня в больнице умерла участница Одесского ультрамарафона Екатерина Катющева, которая во время турнира получила тепловой удар и потеряла сознание.