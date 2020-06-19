Жительница Николаева Анна Вербицкая после похода в салон «Hey,girls!!» на педикюр вынуждена лечить химические ожоги стоп. Свою вину салон не признает, поэтому девушка намерена обращаться в суд.

Об этом Анна Вербицкая сообщила на своей странице в Facebook.

— Изначально я не понимала что происходит с моими ногами, т.к. кислотный педикюр делала впервые. Мастер Илона нанесла мне кислоту на всю ногу, окутав пленкой и переступила к аппаратной обработке пальцев и покрытию гелем ногтевой пластины, лишь после чего сняла пленку и хотела преступить к обработке стопы, — рассказывает Анна Вербицкая.

Девушка отметила, что во время процедуры не почувствовала какого-то дискомфорта «лишь лёгкие пощипывания перед снятием пленки».

— Но когда Илона обнажила мои стопы, то впала в ступор, и начала мне рассказывать, что это впервые. Скажу откровенно, ситуация была рассчитана на лоха, т.к. человек я не конфликтный и хотела уберечь других, но после заключения врача и понятия того, что я на месяц выпадаю из жизни, мне эту ситуацию захотелось довести до конца. За мои покалеченные ноги никто не хочет отвечать и признавать свою вину. Видео с ложью и нужными словами. Неужели вы считаете, что покалеченные ноги стоят 2500? До встречи в суде, — написала Анна Вербицкая.

Напомним, в прошлом году в одном из николаевских салонов, расположенном на проспекте Мира, 36, в результате процедуры «Элос эпиляция», николаевская модель Ирина Корня получила множественные ожоги. В салоне также отрицали свою вину.