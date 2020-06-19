Суд оставил под стражей на 60 дней двух мужчин, которые в поселке Кривое Озеро Николаевской области залезли ночью в дом к пенсионерке, избили её и забрали 200 гривен.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Сообщается, что вечером 9 июня мужчины разбили оконное стекло летней кухни пенсионерки и залезли в дом. Затем они напали на женщину, избили и забрали у нее 200 гривен и мобильный телефон.

Только на утро потерпевшая смогла обратиться за помощью к соседям, те сообщили о случившемся родственникам и полиции.

Пострадавшая описала полицейским, как выглядели нападавшие, после чего оперативники сразу начали поиски. Гастролеров нашли в лесополосе в направлении Первомайска, где они прятались. При себе у них был кошелек пенсионерки и ее мобильный телефон.

Мужчин 38-ми и 47-ми лет следователи задержали в порядке статьи 208 УПК. ПРи этом им сообщили о подозрении в совершении разбоя с проникновением в жилище (часть 3 статьи 187 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Указывается, что задержанные жители Одесской области и Мариуполя, которые познакомились в тюрьме, где отбывали наказание за имущественные преступления, в том числе за разбой. При этом один из подозреваемых месяц назад освободился из мест лишения свободы.

Отмечается, что судья при избрании меры пресечения учёл, что подозреваемые — лица ранее судимые за совершение корыстных преступлений, источников прибыли, кроме как совершение имущественных преступлений, не имеют, а также ведут антисоциальный образ жизни.

Напомним, что в Николаеве полицейские разоблачили женщину-дилера, которая продавала путём закладок наркотики и психотропные вещества: на её съёмной квартире изъяли около 2700 закладок.