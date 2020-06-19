19 июня на нижней Набережной в Николаеве провалилась тротуарная плитка под микроавтобусом Ford.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в фейсбук-сообществе «300 николаевцев».

Обвал плитки произошел в части Набережной прямо у реки. Отметим, что проезд автотранспорта в этом месте запрещен.

Напомним, что в мае прошлого года также на Нижнем БАМе после сильного ливня обвалилась тротуарная плитка.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года возле магазина мебели «Merx» на Спасской в Николаеве неизвестные сделали подкоп, в результате чего рухнул асфальт.