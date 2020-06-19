|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:50
|Температура завтра:
|+27 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|04:45
|Заход солнца:
|21:12
|Температура завтра:
|+27 C°
В пятницу, 19 июня, в Днепре во время задержания подозреваемого в разбойном нападении погиб 26-летний полицейский.
Об этом сообщается на странице Нацполиции в Facebook.
Полицейские остановили автомобиль, на котором, по оперативным данным, злоумышленник скрылся после разбойного нападения. Водителя решили доставить в отделение полиции для проверки.
Во время движения автомобиля злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского Дарвина Потуданского, который сидел рядом с ним.
Несмотря на ранения, полицейскому удалось нейтрализовать стрелка и надеть на него наручники.
— Раненому правоохранителю удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался, — заявили в Нацполиции.
Напомним, в сентябре 2016 года злоумышленник застрелил патрульного и ранил его напарницу.
В пятницу, 19 июня, в Днепре во время задержания подозреваемого в разбойном нападении погиб 26-летний полицейский.
Об этом сообщается на странице Нацполиции в Facebook.
Полицейские остановили автомобиль, на котором, по оперативным данным, злоумышленник скрылся после разбойного нападения. Водителя решили доставить в отделение полиции для проверки.
Во время движения автомобиля злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского Дарвина Потуданского, который сидел рядом с ним.
Несмотря на ранения, полицейскому удалось нейтрализовать стрелка и надеть на него наручники.
— Раненому правоохранителю удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался, — заявили в Нацполиции.
Напомним, в сентябре 2016 года злоумышленник застрелил патрульного и ранил его напарницу.