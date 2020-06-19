В пятницу, 19 июня, в Днепре во время задержания подозреваемого в разбойном нападении погиб 26-летний полицейский.

Об этом сообщается на странице Нацполиции в Facebook.

Полицейские остановили автомобиль, на котором, по оперативным данным, злоумышленник скрылся после разбойного нападения. Водителя решили доставить в отделение полиции для проверки.

Во время движения автомобиля злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского Дарвина Потуданского, который сидел рядом с ним.

Несмотря на ранения, полицейскому удалось нейтрализовать стрелка и надеть на него наручники.

— Раненому правоохранителю удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался, — заявили в Нацполиции.

Напомним, в сентябре 2016 года злоумышленник застрелил патрульного и ранил его напарницу.