Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

В Минске задержали по меньшей мере 80 человек, в Гомеле, Витебске, Бобруйске — примерно по 10 человек в каждом городе. Задержанные также есть в Могилеве, Гродно, Новополоцке.

В частности, среди задержанных в Минске — съемочная группа белорусского бюро «Радио Свобода» и оператор Reuters.

Также «Радио Свобода» сообщило, что в Минске задержали журналистку «Белсата», фотографа портала tut.by, корреспондентов «Еврорадио». Кроме того, сотрудников СМИ задерживали также в Могилеве и в Бобруйске.

Сообщается, что до позднего вечера 19 июня всех задержанных журналистов освободили, также из отделений милиции отпустили нескольких активистов.

Напомним, в Париже в субботу, 13 июня, собралась многотысячная акция протеста против расизма и полицейского насилия, которая переросла в столкновения с правоохранителями.