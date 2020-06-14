В Париже в субботу, 13 июня, собралась многотысячная акция протеста против расизма и полицейского насилия, которая переросла в столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Демонстранты собрались на Площадь Республики в центре города, скандируя «Нет справедливости, нет мира!». Силовики заблокировали протестующих, когда они намеревались продолжить движение к Парижской опере.

В результате между митингующими и правоохранителями возникли столкновения, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ.

Участники протеста, в свою очередь, бросали в правоохранителей бутылки, брусчатку и велосипедные колеса.

Протесты прошли в память о темнокожем молодом человеке Адаме Траоре, который скончался после задержания полицейскими в 2016 году, а также в знак солидарности с американцами, протестующими из-за гибели Джорджа Флойда (погибшего при схожих обстоятельствах).

Дело Траоре стало символом борьбы с насилием полиции во Франции. Обстоятельства смерти 24-летнего француза малийского происхождения все еще расследуются после четырех лет противоречивых медицинских заключений о том, что произошло.

Парень погиб вскоре после задержания полицией в 2016 году. Во время задержания правоохранители придавили мужчину сверху, из-за чего тому не хватало воздуха.

Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий правоохранителей.