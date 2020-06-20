В пятницу, 19 июня, в Кривом Роге произошел пожар на территории рынка, в результате чего были уничтожены 22 торговых павильона.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

В 22:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории Центрального рынка расположенного на улице Серафимовича Довгинцевского района.

По вызову немедленно направлены дежурные отделения 11-й, 14-й и 26-й государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что огнем охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами различного назначения внутри на территории потребительской кооперации «Центральный рынок» города Кривого Рога. Огнем уничтожено 22 торговых павильона с продуктами торговли внутри. Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров.

Напомним, в Николаеве возле «Колоса» сгорел магазин с вещами.