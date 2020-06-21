С затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi выливается топливо, пятно разлива уже достигло значительных размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Около 13:00 воскресенья, 21 июня, в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что сорбент быстро доставили на место происшествия, разлив топлива был оперативно локализован.

При этом, ведется работа с отдыхающими — людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна, которому позже избрали меру пресечения.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже, собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.