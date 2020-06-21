В микрорайоне Воскресенка Днепровского района Киева группа молодых людей примерно из десяти человек напала на автомобиль Chevrolet. Мужчины спортивного телосложения палками били по машине и ногами - по водителю.
Видео инцидента опубликовало в Facebook сообщество «Киев оперативный».
Происшествие произошло средь белого дня. В ролике видно, как одни молодые люди палками бьют по крыше Chevrolet. Другие сначала пытаются вытащить водителя из салона, а когда это не удается, бьют его ногами (судя по замаху конечности - по голове).
Причины нападения и личность жертвы неизвестны.
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В микрорайоне Воскресенка Днепровского района Киева группа молодых людей примерно из десяти человек напала на автомобиль Chevrolet. Мужчины спортивного телосложения палками били по машине и ногами - по водителю.
Видео инцидента опубликовало в Facebook сообщество «Киев оперативный».
Происшествие произошло средь белого дня. В ролике видно, как одни молодые люди палками бьют по крыше Chevrolet. Другие сначала пытаются вытащить водителя из салона, а когда это не удается, бьют его ногами (судя по замаху конечности - по голове).
Причины нападения и личность жертвы неизвестны.