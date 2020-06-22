В Николаевской области за курортным поселком Коблево на видео сняли последствия огромного оползня.

Об этом идёт речь в опубликованном видео на Youtube-канале «Зоотроп».

Блогер рассказал, что оползни Черноморского побережья естественный процесс. В этом случае длина оползня достигает 600-700 метров, а глубина около 50 метров.

— Произошел оползень. Как многие комментируют, что это общественные процессы. Да, это естественные процессы для Черноморского побережья, но очень печально на них смотреть. Происходят такие вот огромные оползни. Здесь он метров 600-700 по длине и по глубине около метров 50, - рассказал блогер.

Напомним, что в Очакове в январе 2020 года произошел сильный оползень, в результате которого полкилометра прибрежной зоны обвалилось в море.