Вчера вечером, 21 июня в Крыму в результате взрыва газовоздушной смеси в автомобиле пострадало четыре человека. Происшествие случилось на автозаправочном комплексе Керчи.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как сообщается, в воскресенье в 21:52 на заправке АТАН взорвалась газовоздушная смесь в легковом автомобиле. В результате чего двое мужчин и двое женщин получили ожоги различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Однако не уточняется, что стало причиной взрыва, и в какой момент.

Напомним, что в Херсонской области произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате чего пострадали два человека.