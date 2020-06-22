Пандемия болезни COVID-19 продолжает набирать обороты, а вызванные ею кризисные явления будут ощущаться людьми в течение следующих десятилетий.
Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Укринформ.
— Пандемия нового коронавируса все еще набирает обороты, ее последствия будут ощущаться в течение нескольких десятилетий, - подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.
Гебреисус отметил, что пандемия проходит гораздо труднее, чем обычный кризис здравоохранения.
— Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис, - добавил Тедрос Аданом Гебреисус.
Напомним, что в Украине уже больше 37 тысяч случаев COVID-19, за минувшие сутки - 681 больной.
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Пандемия болезни COVID-19 продолжает набирать обороты, а вызванные ею кризисные явления будут ощущаться людьми в течение следующих десятилетий.
Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Укринформ.
— Пандемия нового коронавируса все еще набирает обороты, ее последствия будут ощущаться в течение нескольких десятилетий, - подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.
Гебреисус отметил, что пандемия проходит гораздо труднее, чем обычный кризис здравоохранения.
— Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис, - добавил Тедрос Аданом Гебреисус.
Напомним, что в Украине уже больше 37 тысяч случаев COVID-19, за минувшие сутки - 681 больной.