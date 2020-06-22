В Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Из 37 241 больного COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 681 инфицированного, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни всего умерли 1012 человек, из них 10 - за последние сутки.

Выздоровели уже 16 642 человека, за сутки - 133.

Ранее сообщалось, что в больнице Южноукраинска пациентами с COVID-19 заполнены 25 из 30 коек