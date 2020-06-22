В Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Из 37 241 больного COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 681 инфицированного, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни всего умерли 1012 человек, из них 10 - за последние сутки.
Выздоровели уже 16 642 человека, за сутки - 133.
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В Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Из 37 241 больного COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 681 инфицированного, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни всего умерли 1012 человек, из них 10 - за последние сутки.
Выздоровели уже 16 642 человека, за сутки - 133.
Ранее сообщалось, что в больнице Южноукраинска пациентами с COVID-19 заполнены 25 из 30 коек