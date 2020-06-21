83,3% кроватей Южноукраинской городской многопрофильной больницы заполнены больными коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

— По состоянию на сегодня в Южноукраинске большая загруженность в больнице, которая занимается лечения больных COVID-19. Если ситуация будет критической, мест для лечения не будет, то больных на коронавирус средней тяжести будут направлять на лечение в Первомайск, а тяжелые больные будут направляться в Николаев в центр лечения инфекционных болезней, - рассказала Суспільному пресс-секретарь Николаевского областного штаба по противодействию коронавируса Валерия Котовская.

Напомним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусного заболевания. Из них 2 случая в Николаеве, 5 в Южноукраинске и 1 в Кривоозерском районе.