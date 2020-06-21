За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусного заболевания. Из них 2 случая в Николаеве, 5 в Южноукраинске и 1 в Кривоозерском районе.

Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего по состоянию на утро, 21 июня, в Николаевской области зарегистрировано 366 подтвержденных случаев коронавируса.

Николаев - 67 (+2) случаев

Южноукраинск - 84 (+5) случаев

Первомайск - 11 случаев

Арбузинский район - 7 случаев

Братский район - 3 случая

Витовский район - 1 случай

Вознесенский район - 42 случая

Врадиевский район - 29 случаев

Доманевский район - 70 случаев

Казанковский район - 1 случай

Кривоозерский район - 10 (+1) случаев

Николаевский район - 1 случай

Новоодесский район - 38 случаев

Очаковский район - 1 случай

Снигиревский район - 1 случай

За последние сутки выздоровел один пациент, всего выздоровели 265 человек. 7 человек умерло от последствий COVID-19.

Все обследовано методом ПЦР-тестирования 9897 человек, за последние сутки - 76.

За прошедшие сутки выявлено 5 человек с подозрением на COVID-19.

По данным руководителем учреждения здравоохранения, по стоянию на 10 утра 21 июня на стационарном лечении находится 54 пациента, больных на COVID-19 или с подозрением.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с COVID-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.