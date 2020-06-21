За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусного заболевания. Из них 2 случая в Николаеве, 5 в Южноукраинске и 1 в Кривоозерском районе.
Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего по состоянию на утро, 21 июня, в Николаевской области зарегистрировано 366 подтвержденных случаев коронавируса.
За последние сутки выздоровел один пациент, всего выздоровели 265 человек. 7 человек умерло от последствий COVID-19.
Все обследовано методом ПЦР-тестирования 9897 человек, за последние сутки - 76.
За прошедшие сутки выявлено 5 человек с подозрением на COVID-19.
По данным руководителем учреждения здравоохранения, по стоянию на 10 утра 21 июня на стационарном лечении находится 54 пациента, больных на COVID-19 или с подозрением.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с COVID-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.
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За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусного заболевания. Из них 2 случая в Николаеве, 5 в Южноукраинске и 1 в Кривоозерском районе.
Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего по состоянию на утро, 21 июня, в Николаевской области зарегистрировано 366 подтвержденных случаев коронавируса.
За последние сутки выздоровел один пациент, всего выздоровели 265 человек. 7 человек умерло от последствий COVID-19.
Все обследовано методом ПЦР-тестирования 9897 человек, за последние сутки - 76.
За прошедшие сутки выявлено 5 человек с подозрением на COVID-19.
По данным руководителем учреждения здравоохранения, по стоянию на 10 утра 21 июня на стационарном лечении находится 54 пациента, больных на COVID-19 или с подозрением.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с COVID-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.