За прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро 21 июня.

За прошедшие сутки болезнь унесла жизни 8 человек. Лидером по количеству выявленных больных до сих пор остается Львовщина - речь о 101 случае. Выздоровели за сутки 103 человека.

Также, по последним данным, в лидерах антирейтинга Ровненская область (96 зараженных) и Закарпатье (80 зараженных).

По состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждено 36 560 случаев COVID-19, за сутки - 735 новых.

Всего в Украине зарегистрировано 1002 смерти от COVID-19. Выздоровели - 16 509. Болеют сейчас - 19 049 пациентов.