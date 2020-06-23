В Мукачево Закарпатской области произошла стрельба возле многоквартирного жилого дома. Неизвестные открыли огонь из автоматов.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Закарпатской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 22 июня на улице Верди. По данным свидетелей, неизвестные из автомобиля совершили выстрелы из автоматического оружия.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

— У нас открыто производство. Квалифицируется как хулиганство. Оперативники принимают меры, чтобы установить личность стрелка. Пострадавших нет от данного события. Предварительно выстрел был осуществлен в воздух, - сообщили в полиции.

Напомним, что вечером, 7 июня, в Николаеве на Намыве на остановке «Причал», конечной маршрутов №20 и №31 произошла стрельба.