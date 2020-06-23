В Мексике новорожденная тройня дала положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает Лига.

Двое младенцев находятся в стабильном состоянии в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. Третий ребенок получает лечение от респираторного заболевания. ВВС называет этот случай «беспрецедентным».

Теперь медицинские эксперты изучают, могла ли болезнь передаться через плаценту матери во время беременности. Государственный секретарь по здравоохранению Моника Лилиана Рангель Мартинес заявила: «Для них было бы невозможно заразиться в момент рождения».

Сейчас родители проходят тестирование. Власти утверждают, что они могут быть бессимптомными заболевшими.

Напомним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано 2 новых случаев коронавирусного заболевания, всего 368 больных.