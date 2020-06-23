Боевика-«ефрейтора» незаконных вооруженных формирований задержали пограничники в Донецкой области, неподалеку от КПВВ Новотроицкое.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители отметили, что боевик случайно наткнулся на контрольный пост ООС, когда направлялся к своим позициям.

Еще в 2018 году по собственному желанию он пришел к незаконным вооруженным формированиям, нес «службу» на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

У задержанного были документы так называемой «ДНР», среди которых: «паспорт», «военный билет», «удостоверение фонда ветеранов боевых действий», а также военная форма российского образца в дорожной сумке.

Пограничники передали наемника сотрудникам СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой «ЛНР», который собирал данные о транспортных артериях Харькова.