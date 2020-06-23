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Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в океане неподалеку от города Оахака-де-Хуарес штата Оахака.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.
«Мощное землетрясение поразило штат Оахака на побережье Тихого океана, толчки ощущались даже в столице страны Мехико», — говорится в сообщении.
По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки (USGS), землетрясение достиго глубины 14 миль (23 км).
После землетрясения было объявлено об угрозе цунами сразу для нескольких стран региона: Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.
Власти предупредили, что волны цунами могут возникнуть в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения.
О жертвах или пострадавших в результате стихии в настоящее время не сообщается.
Напомним, в провинции Бингель 14 июня на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.
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Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в океане неподалеку от города Оахака-де-Хуарес штата Оахака.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.
«Мощное землетрясение поразило штат Оахака на побережье Тихого океана, толчки ощущались даже в столице страны Мехико», — говорится в сообщении.
По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки (USGS), землетрясение достиго глубины 14 миль (23 км).
После землетрясения было объявлено об угрозе цунами сразу для нескольких стран региона: Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.
Власти предупредили, что волны цунами могут возникнуть в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения.
О жертвах или пострадавших в результате стихии в настоящее время не сообщается.
Напомним, в провинции Бингель 14 июня на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.