Из-за паводка газоснабжение в Черновцах оказалось под угрозой. Давление в газопроводе в течение ночи будут поддерживать из резервного направления.

Об этом сообщил исполнительный директор «Региональной газовой компании» Олег Никоноров в Facebook.

По состоянию на вечер 23 июня, переход, который обеспечивает газом областной центр был отключен. Около 1000 абонентов были отключены от газоснабжения.

В течение ночи на дюкерных перехода будут дежурить аварийные бригады.

Как сообщалось, 24 июня из-за подъема воды в реке Прут ожидается затопление 8 сел в Новоселицком районе Черновицкой области. Также пострадают сельскохозяйственные угодья в других районах.