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Из-за паводка газоснабжение в Черновцах оказалось под угрозой. Давление в газопроводе в течение ночи будут поддерживать из резервного направления.
Об этом сообщил исполнительный директор «Региональной газовой компании» Олег Никоноров в Facebook.
По состоянию на вечер 23 июня, переход, который обеспечивает газом областной центр был отключен. Около 1000 абонентов были отключены от газоснабжения.
В течение ночи на дюкерных перехода будут дежурить аварийные бригады.
Как сообщалось, 24 июня из-за подъема воды в реке Прут ожидается затопление 8 сел в Новоселицком районе Черновицкой области. Также пострадают сельскохозяйственные угодья в других районах.
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Из-за паводка газоснабжение в Черновцах оказалось под угрозой. Давление в газопроводе в течение ночи будут поддерживать из резервного направления.
Об этом сообщил исполнительный директор «Региональной газовой компании» Олег Никоноров в Facebook.
По состоянию на вечер 23 июня, переход, который обеспечивает газом областной центр был отключен. Около 1000 абонентов были отключены от газоснабжения.
В течение ночи на дюкерных перехода будут дежурить аварийные бригады.
Как сообщалось, 24 июня из-за подъема воды в реке Прут ожидается затопление 8 сел в Новоселицком районе Черновицкой области. Также пострадают сельскохозяйственные угодья в других районах.