В Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого были шестеро человек. Среди них также четверо несовершеннолетних.
Об этом сообщает издание Milenio.
Самолет поднялся в небо из муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. Все находившиеся в самолете были членами одной семьи. В результате аварии никто не выжил.
— Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там была 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних - мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет, - сказали в прокуратуре.
Обломки самолета были найдены на середине пути. Причины крушения неизвестны. Установлено, что самолет горел после падения, поэтому тела пассажиров также были сожжены.
Напомним, что в Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
В Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого были шестеро человек. Среди них также четверо несовершеннолетних.
Об этом сообщает издание Milenio.
Самолет поднялся в небо из муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. Все находившиеся в самолете были членами одной семьи. В результате аварии никто не выжил.
— Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там была 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних - мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет, - сказали в прокуратуре.
Обломки самолета были найдены на середине пути. Причины крушения неизвестны. Установлено, что самолет горел после падения, поэтому тела пассажиров также были сожжены.
Напомним, что в Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.