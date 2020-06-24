Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.

Об этом он заявил на брифинге 24 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

«Та норма осадков, которая выпала здесь за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес, который не сдержал образовавшиеся водные потоки. Это, наверное, вопрос больше к науке — как происходят эти трагедии, из чего они берутся», — ответил глава правительства на вопрос, является ли вырубка лесов главной причиной наводнений.

В то же время он подчеркнул, что в целом за последние пять лет на 20% сократился объем вырубок и продажи леса, в том числе на Ивано-Франковщине.

В свою очередь, председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров отметил, что к страшным последствиям наводнений привело, в частности, и ненадлежащее состояние системы водоотводов в населенных пунктах.

Напомним, Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.

По данным ГСЧС, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатье подтоплено 4 596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Спасатели эвакуировали 285 человек.