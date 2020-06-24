За участие в деятельности террористической организации заочно приговорен к лишению свободы стрелок так называемой «7 отдельной мотострелковой бригады ДНР», уроженец послека Ольшанское Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Следователи Управления СБУ в Николаевской области задокументировали причастность злоумышленника к участию в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

«По материалам следствия уроженец поселка Ольшанское Николаевской области в апреле 2014 года по собственной инициативе присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там его с оружием в руках привлекали главари террористов к действиям против украинских подразделений на территории Донецкой области», — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника в составе боевых групп террористов.

По материалам СБУ суд признал фигуранта виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы заочно. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее к 9 годам лишения свободы приговорили троих бывших боевиков самопровозглашенной «ДНР».