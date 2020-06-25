Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа относительно его сговора с хакерами из Anonymous.

Об этом сообщает Минюста США, передают Буквы.

Второе обвинение только расширяет масштаб сговора относительно компьютерных взломов, в которых обвинили Ассанжа.

— Федеральное большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории США, – сказано в документе.

Также в решении сказано, что платформа Wikileaks получила и опубликовала электронные письма, полученные в результате взлома Anonymous и хакера, связанного группой с LilzSec.

В Минюсте отметили, что от начала существования WikiLeaks Ассанж активно выступал на различных хакерских конференциях, чтобы рассказать о своей истории, призывая взламывать для WikiLeaks. Таким образом, в 2009 году Ассанж на конференции Hacking At Random сообщил, что WikiLeaks получил непубличные документы от Исследовательской службы Конгресса, используя «небольшую уязвимость» в системе распространения документов ведомства.

В 2010 году Ассанж получил несанкционированный доступ к правительственной компьютерной системе страны НАТО.

В 2012 году Ассанж связался напрямую с лидером хакерской группы LulzSec и предоставил список целей для взлома LulzSec. В частности, он просил хакеров искать информацию от ЦРУ, АНБ или New York Times.

Как известно, в Америке Ассанжу могут предъявить 18 обвинений, в том числе в заговоре с целью компьютерного взлома и в незаконном получении и публикации секретных данных военного и дипломатического характера на сайте WikiLeaks. Если его признают виновным, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

С 2012 года он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. Позже Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа дипломатического убежища. В то же время британская полиция заявила, что он задержан.