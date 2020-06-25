Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя государственной судебно-медицинской экспертизы США, передаёт Громадське.

Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет.

О смерти Сергея Хрущева стало известно 18 июня. Он умер в своем доме в американском Крэнстоне на 85-м году жизни.

Сергей — сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Доктор технических наук, профессор.

В 1990-х годах уехал в США по приглашению Университета Брауна, где читал лекции по истории холодной войны, а затем получил американское гражданство.

Напомним, что в 2016 на 88-м году жизни в Москве скончалась журналистка, дочь бывшего советского лидера Никиты Хрущева Рада Аджубей.