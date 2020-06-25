В США от огнестрельного ранения в голову погиб сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя государственной судебно-медицинской экспертизы США, передаёт Громадське.
Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет.
О смерти Сергея Хрущева стало известно 18 июня. Он умер в своем доме в американском Крэнстоне на 85-м году жизни.
Сергей — сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Доктор технических наук, профессор.
В 1990-х годах уехал в США по приглашению Университета Брауна, где читал лекции по истории холодной войны, а затем получил американское гражданство.
Напомним, что в 2016 на 88-м году жизни в Москве скончалась журналистка, дочь бывшего советского лидера Никиты Хрущева Рада Аджубей.
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В США от огнестрельного ранения в голову погиб сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя государственной судебно-медицинской экспертизы США, передаёт Громадське.
Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет.
О смерти Сергея Хрущева стало известно 18 июня. Он умер в своем доме в американском Крэнстоне на 85-м году жизни.
Сергей — сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Доктор технических наук, профессор.
В 1990-х годах уехал в США по приглашению Университета Брауна, где читал лекции по истории холодной войны, а затем получил американское гражданство.
Напомним, что в 2016 на 88-м году жизни в Москве скончалась журналистка, дочь бывшего советского лидера Никиты Хрущева Рада Аджубей.