Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства после наводнения на Прикарпатье.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко в программе «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает Укринформ.

— Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида, массового уничтожения растений, а также многочисленных нарушений природоохранного законодательства, которое привело к экологической катастрофе, — сказал Алексей Симоненко.

Чиновник добавил, что также возбуждены уголовные дела по ст. 246 УКУ в отношении незаконной порубки лесов.

— В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц и проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки лесов в этом регионе, — отметил Алексей Симоненко.

Он также рассказал, что по факту незаконной вырубки лесов полиция расследует 3,5 тысяч уголовных дел, а с начала года в суд направлено 400 обвинительных актов.

В 2019 году по статье 246 УК к лишению свободы были приговорены пять человек, проинформировал заместитель генпрокурора.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение направить на запад Украины около 700 миллионов гривен на первоочередные шаги в преодолении последствий наводнения.