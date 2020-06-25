Кабинет министров принял решение направить на запад Украины около 700 миллионов гривен на первоочередные шаги в преодолении последствий наводнения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в Facebook.

«Правительство одобрило выделение почти 700 миллионов гривен на первоочередные шаги в преодолении последствий наводнений в западных областях Украины. Эти средства будут направлены прежде всего на обеспечение регионов продуктами, водой, эвакуацию и временное размещение пострадавших, технику для спасателей, дезинфекцию колодцев, усиление общественной безопасности», — написал он.

Денис Шмыгаль обратил внимание, что по поручению Президента Кабинет министров быстро согласовывает решения, необходимые для Национальной инвентаризации лесов и это даст возможность увидеть все украинские леса в кадастрах и усилить контроль за незаконными вырубками.

Напомним, Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнения.

Отметим, что паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.

Напомним, Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.

По данным ГСЧС, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатье подтоплено 4 596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Спасатели эвакуировали 285 человек.

Подтопления также начались в Винницкой области. В Укргидрометцентре сообщили, что уровень воды в Днестре в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.