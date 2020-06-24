В Укргидрометцентре сообщили, что уровень воды в Днестре в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

«Уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами реки Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки», — говорится в сообщении.

В Ямпольской райгосадминистрации добавили, что по состоянию на 16:00 24 июня уровень воды в реке Днестр составляет 4,65м. Если уровень достигнет 5,6м от нулевого уровня — начнутся подтопления зданий.

Уже частично подтоплены приусадебные участки в селах Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в Ямполе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.

Напомним, Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.

По данным ГСЧС, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатье подтоплено 4 596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Спасатели эвакуировали 285 человек.