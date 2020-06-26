В командно-штабных учениях вооруженных сил России «Кавказ-2020» в этом году примет участие не менее 100-120 тысяч человек, 3 тысяч боевых машин, из них не менее 500 танков.

Об этом на брифинге рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает УНН.

— Анализ безопасности среды вокруг Украины свидетельствует о целенаправленных мероприятиях России по наращиванию боевого потенциала вблизи границ нашего государства. Создание новых соединений и частей, милитаризация оккупированного Крымского полуострова усиливают военную угрозу национальной безопасности Украины. Ежегодно готовность российских войск к боевому применению проверяется во время стратегических командно-штабных учений ВС РФ, - рассказал Вадим Скибицкий.

По его словам, в этом году во время учения ВС РФ "Кавказ-2020" будет отработан весь комплекс мероприятий по подготовке и применению российских сил общего назначения. Официальной темой учения определено применение группировки войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западном стратегическом направлении. К проведению обучения будут привлекать различные военные формирования России. Также к участию в учениях приглашены контингенты вооруженных сил семнадцати стран партнеров.

— Расчетно ожидается задействование не менее 100-120 тысяч человек, 3 тысяч боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок, - добавил Вадим Скибицкий.

Напомним, что бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область.