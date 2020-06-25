Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область.

Об этом он заявил в программе «На самом деле: мир», передаёт Левый берег.

Ходжес напомнил, что в РФ проведет военные учения «Кавказ-2020».

— Силы Российской Федерации намерены провести учения «Кавказ-2020». Поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала, - рассказал бывший командующий Вооруженными силами США Бен Ходжес.

Генерал объяснил, как учения связаны с оккупированным Крымом и нехваткой там питьевой воды.

— У них значительная засуха из-за погоды и потому что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой. Эта проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии, - отметил Бен Ходжес.

Ходжес допускает, что Россия может захватить дамбу в Херсоне.

— Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение (и это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом), что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернутся в Крым, - предполагает Бен Ходжес.

Офицер отметил, что полуостров очень важен для Москвы, ведь именно из портов оккупированного Крыма российские корабли отправляются в поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

Напомним, что с начала июня в Португалии наблюдается активное развертывание новой информационной спецоперации против Украины, которая имеет характерные для российской пропаганды месседжи и нарративы.