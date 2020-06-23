С начала июня в Португалии наблюдается активное развертывание новой информационной спецоперации против Украины, которая имеет характерные для российской пропаганды месседжи и нарративы.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Отмечается, что признаки целенаправленного негативного антиукраинского информационного влияния заметили волонтеры InformNapalm из украинской диаспоры в Португалии.

«Кульминацией этой спецоперации стало то, что 21 июня 2020 года в одной из самых популярных португальских газет Público вышло сразу 3 статьи, в которых Украина названа «колыбелью мирового современного нацизма» и «тренировочной площадкой для неонацистов со всего мира». А 23 июня публикации повторились, при этом их автор спровоцировал дипломатический скандал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская пропаганда активно работает в ЕС. В частности, лоббисты Кремля активно действуют и в Португалии. «Информационные атаки осуществляются регулярно, а иногда так называемый «Безсмертный полк» провоцирует и столкновения на улицах Лиссабона», — утверждают волонтеры.

Кроме того, как отмечается, периодически во внимание читательской и зрительской аудитории в Португалии вбрасывают обвинения украинцев в фашизме, нацизме и неонацизме.

По данным сообщества, одним из ярких примеров может служить Mamadou Ba, известный в Португалии своими расистскими высказываниями, возглавляющий организацию SOS Racismo, созданную якобы с целью «борьбы с расизмом». Mamadou Ba относится к крайней левой партии и член парламента. В соцсети он «предупреждает» португальцев, что «Лиссабон является инфицированным украинскими наци».

Украинская община Португалии отреагировала на этот выпад манифестацией, открытым письмом и письмом-жалобой в парламент.

В InformNapalm заявляют, что очередная активизация антиукраинской информационной кампании в Португалии состоялась в начале июня. В частности, 1 июня в бразильских СМИ появилась статья Жулии Фонтеш.

«В этой статье говорилось, что в Сан-Паулу участники акции в поддержку действующего президента Болсонару появились якобы с «экстремистской символикой», которой, по мнению автора, являются украинские флаги, среди которых красно-черный с украинским трезубцем», — отмечают волонтеры.

Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко в интервью CNN заявил, что этот флаг является историческим и символизирует плодородную землю Украины и кровь, которую пролили украинцы в борьбе за ее суверенитет, а Тризуб, по его интерпретации, означает святую троицу, это дань памяти «памяти князя Владимира, который принес христианство в Украину.

Но вопреки заявлению украинского дипломата журналистка Фонтеш настаивала на том, что эта символика якобы принадлежит исключительно «Правому сектору» и является «экстремистской», отмечают в InformNapalm.

А уже 21 июня, по данным сообщества, в одной из самых популярных газет Público вышли 3 статьи подряд, в которых Украину называют «колыбелью мирового современного нацизма» и «тренировочной площадкой для неонацистов со всего мира».

Посольство Украины в Португальской Республике в лице посла Инны Огнивец обратилось в португальские институты и к широкой общественности, выразив возмущение представлением ложной информации в одной из самых распространенных газет.

Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что россияне, живущие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего российского СМИ и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.