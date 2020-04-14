Итальянское издание La Repubblica сообщает, что россияне, живущие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего российского СМИ и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Настоящее время.

За хорошие слова о гуманитарной помощи готовы заплатить 200 евро. Такие предложения жителям Италии поступают в Whatsap.

— Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или пост с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за пост дают меньше, – приводит издание текст сообщения, которое получил один из жителей страны.

Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в Тwitter, Facebook или Instagram.

Также журналисты газеты нашли девушку, которая опубликовала в TikTok короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. Она рассказала La Repubblica, что снять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.

Посольство России в Риме заявило, что ничего не знает о предложениях итальянцам снимать видео за деньги.

— России не нужно признание в такой форме. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей, – заявили в посольстве. Там считают подобные предложения мошенничеством.