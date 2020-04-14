|Скорость ветра:
|6.7 м/с
|Восход солнца:
|06:05
|Заход солнца:
|19:39
|Температура завтра:
|+13 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:05
|Заход солнца:
|19:51
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.25 грн
|EUR
|29.25 грн
|29.8 грн
Итальянское издание La Repubblica сообщает, что россияне, живущие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего российского СМИ и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Настоящее время.
За хорошие слова о гуманитарной помощи готовы заплатить 200 евро. Такие предложения жителям Италии поступают в Whatsap.
— Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или пост с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за пост дают меньше, – приводит издание текст сообщения, которое получил один из жителей страны.
Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в Тwitter, Facebook или Instagram.
Также журналисты газеты нашли девушку, которая опубликовала в TikTok короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. Она рассказала La Repubblica, что снять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.
Посольство России в Риме заявило, что ничего не знает о предложениях итальянцам снимать видео за деньги.
— России не нужно признание в такой форме. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей, – заявили в посольстве. Там считают подобные предложения мошенничеством.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Итальянское издание La Repubblica сообщает, что россияне, живущие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего российского СМИ и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Настоящее время.
За хорошие слова о гуманитарной помощи готовы заплатить 200 евро. Такие предложения жителям Италии поступают в Whatsap.
— Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или пост с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за пост дают меньше, – приводит издание текст сообщения, которое получил один из жителей страны.
Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в Тwitter, Facebook или Instagram.
Также журналисты газеты нашли девушку, которая опубликовала в TikTok короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. Она рассказала La Repubblica, что снять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.
Посольство России в Риме заявило, что ничего не знает о предложениях итальянцам снимать видео за деньги.
— России не нужно признание в такой форме. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей, – заявили в посольстве. Там считают подобные предложения мошенничеством.