В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.

Об этом пишет Европейская правда.

По словам высокопоставленных источников издания, Россия руководствуется далеко не единственными гуманитарными мотивами, а реализует собственные политические и дипломатические интересы. Премьер-министр Джузеппе Конте, пишет газета, что согласился принять российскую помощь для укрепления прекрасных личных отношений с Москвой.

Впрочем, как отмечают собеседники, 80% российских поставок абсолютно бесполезны или малополезны для Италии и борьбы с COVID-19 и являются ничем иным, чем оправданием. Россия прислала стране оборудование для дезинфекции территорий и другую похожую спецтехнику, тогда как Китай, например, медицинские маски и аппараты ИВЛ.

Издание опасается, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует министерство обороны России, а не министерство здравоохранения. Все военные имеют высокие звания: генералы, полковники, майоры, и свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО.

— Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене и итальянский премьер не постеснялся своей поддержки в этом нелегком кризисе, приняв все это для закрепления замечательных личных отношений с политической стороной Москвы, - пишет газета.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) утвердила схемы государственной помощи бизнесу Италии и Португалии в связи пандемией коронавирус.