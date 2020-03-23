|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|05:48
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:53
|Заход солнца:
|18:16
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Европейская комиссия (ЕК) утвердила схемы государственной помощи бизнесу Италии и Португалии в связи пандемией коронавирус.
Об этом сообщается в двух коммюнике ЕК, распространенных в воскресенье, сообщает Интерфакс-Украина.
Они были утверждены в рамках Временной структуры государственной помощи ЕС, принятой 19 марта и позволяют при необходимости смягчать жесткие принципы свободной конкуренции, которые ограничивают государственную помощь частному бизнесу.
Италия направила просьбу в Комиссию о программе господдержки в размере 50 миллионов евро для производства и поставки медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. Это медицинские респираторы, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы. Схема направлена на увеличение выхода на рынок таких изделий, которых оказалось недостаточно в пик спроса, вызванного вспышкой коронавируса.
По этой схеме финансовая поддержка будет предоставляться компаниям всех размеров, которые создали новые мощности для производства медицинских изделий и средств индивидуальной защиты; расширяют их производство на существующих линиях или переводят другие производственные линии на эту продукцию.
Четыре португальские схемы гарантий для малых и средних предприятий, пострадавших от вспышки коронавируса, имеют общий бюджет 3 млрд евро. Они утверждены в рамках той же Временной структуры государственной помощи.
Бенифициарами будут предприятия Португалии, занятые в туриндустрии и связанных с ней сферах, ресторанном бизнесе, добывающей и обрабатывающей промышленности.
Португальские схемы господдержки направлены на ограничение рисков, связанных с выдачей операционных кредитов компаниям, которые серьезно пострадали от экономического воздействия коронавируса. Цель поддержки - обеспечить, чтобы эти компании обладали достаточной ликвидностью для сохранения рабочих мест и продолжения работы в сложной ситуации, вызванной эпидемией.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, на которой обсуждался вопрос помощи в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Европейская комиссия (ЕК) утвердила схемы государственной помощи бизнесу Италии и Португалии в связи пандемией коронавирус.
Об этом сообщается в двух коммюнике ЕК, распространенных в воскресенье, сообщает Интерфакс-Украина.
Они были утверждены в рамках Временной структуры государственной помощи ЕС, принятой 19 марта и позволяют при необходимости смягчать жесткие принципы свободной конкуренции, которые ограничивают государственную помощь частному бизнесу.
Италия направила просьбу в Комиссию о программе господдержки в размере 50 миллионов евро для производства и поставки медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. Это медицинские респираторы, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы. Схема направлена на увеличение выхода на рынок таких изделий, которых оказалось недостаточно в пик спроса, вызванного вспышкой коронавируса.
По этой схеме финансовая поддержка будет предоставляться компаниям всех размеров, которые создали новые мощности для производства медицинских изделий и средств индивидуальной защиты; расширяют их производство на существующих линиях или переводят другие производственные линии на эту продукцию.
Четыре португальские схемы гарантий для малых и средних предприятий, пострадавших от вспышки коронавируса, имеют общий бюджет 3 млрд евро. Они утверждены в рамках той же Временной структуры государственной помощи.
Бенифициарами будут предприятия Португалии, занятые в туриндустрии и связанных с ней сферах, ресторанном бизнесе, добывающей и обрабатывающей промышленности.
Португальские схемы господдержки направлены на ограничение рисков, связанных с выдачей операционных кредитов компаниям, которые серьезно пострадали от экономического воздействия коронавируса. Цель поддержки - обеспечить, чтобы эти компании обладали достаточной ликвидностью для сохранения рабочих мест и продолжения работы в сложной ситуации, вызванной эпидемией.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, на которой обсуждался вопрос помощи в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.