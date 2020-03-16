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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, на которой обсуждался вопрос помощи в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.
В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств, сообщает Офис Президента.
— Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В настоящее время в Украине нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев, – отметил Владимир Зеленский.
Бизнесмены согласились с предложениями Президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.
— Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать, — отметили в Офисе Президента.
Как сообщалось, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Кабинет министров принять ряд радикальных решений по борьбе с распространением в Украине коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, на которой обсуждался вопрос помощи в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.
В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств, сообщает Офис Президента.
— Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В настоящее время в Украине нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев, – отметил Владимир Зеленский.
Бизнесмены согласились с предложениями Президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.
— Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать, — отметили в Офисе Президента.
Как сообщалось, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Кабинет министров принять ряд радикальных решений по борьбе с распространением в Украине коронавирусной инфекции COVID-19.