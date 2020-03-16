Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Кабинет министров, заседание которого планируется сегодня вечером, принять ряд радикальных решений по борьбе с распространением в Украине коронавирусной инфекции COVID-19.

Владимир Зеленский призвал Кабмин запретить с 17 марта всем учреждениям культуры, ТРЦ и общепитам принимать посетителей. Ресторанам и кафе можно будет готовить еду «на вынос».

Министерство инфраструктуры в 12:00 18 марта должно запретить железнодородные, авиа- и автомобильные перевозки между городами, закрыть метро. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутке и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, трамваях.

Министерство финансов должно провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финподдержки для борьбы с последствиями коронавируса.

НБУ и Министерство финансов, а также государственные и частные банки должны принять программу кредитных каникул для бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.

Граждане, пенсия которых меньше 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривен.

В областях, где подтверждены случаи коронавируса - внедрить режим ЧС с 17 марта.

Министерство здравоохранения должно запретить плановые мероприятия и операции. Осуществлять только неотложные мероприятия.

Максимально перепрофилировать медучреждения для приема инфицированных и больных в тяжелых состояниях.

Разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты для людей преклонного возраста.

Запретить все массовые мероприятия больше 10 человек.

Ограничить экспорт продуктов питания.

Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления обеспечить беспрерывную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, банков, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры.

Работу с обычном режиме должны продолжить все органы государственной власти, медучреждения и правоохранительные органы.

Зеленский убежден, что изменение плана работы Верховной Рады недопустимо - парламент должен принимать жизненно важные законы, внедрять налоговую, земельную и другие реформы.

— Сейчас, в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины, - сказал президент.

Напомним, мэр города Вознесенк Виталий Луков призвал горожан серьезнее отнестись к проблеме распространения вирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области, исходя из негативного европейского опыта.



