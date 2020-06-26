Вчера, 25 июня, осужденному в Николаевском следственном изоляторе пришла посылка с, предположительно, наркотиками, которые были спрятан под стелькой кроссовка.

Об этом сообщают на странице Николаевского следственного изолятора в Facebook.

Младший инспектор отдела охраны нашёл и изъял при уходе передачи, поступившей от гражданина к заключенному, в кроссовках под стелькой сверток, обмотанный клейкой лентой, с веществом неизвестного происхождения.

Также оперативники при проведении личного досмотра одного из заключенных, во время выхода на прогулку, у него в носке нашли бумажный сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.

По данным фактам была вызвана следственно-оперативная группа, вещества были направлены для проведения соответствующей экспертизы.

Напомним, что ранее заключенному в Николаевский СИЗО пытались передать наркотики, спрятанные в сахаре.