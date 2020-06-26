В Николаеве в районе зоны отдыха «Чайка» уровень кишечной палочки превышен почти в 50 раз — администрация района рекомендует воздержаться от купания.

Соответствующая информация размещена на сайте администрации Корабельного района.

По результатам проб речной воды в районе зоны отдыха «Чайка» «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» установил, что показатель ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы и составляет (при норме 5000 в дм³) 240 000, что в 48 раз выше нормы.

Отмечается, что лабораторный центр проинформировал органы выполнил власти о результатах исследований проб речной воды за период 9 - 12 июня 2020 года.

Администрация Корабельного района рекомендует временно воздержаться от купания до улучшению результатов исследования речной воды.

Напомним, что по мнению специалиста, во время эпидемии коронавируса летом безопаснее находиться на пляже, чем в закрытом помещении с людьми.