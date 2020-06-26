Снигиревский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 36-летнего Николая Викторовича Пастухова, который 30 мая ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина был одет в бело-серую футболку, камуфляжные штаны, теплую камуфляжную куртка (бушлат), резиновые тапки черного цвета.

Приметы: рост 180-190 сантиметров, волосы длинные светло-русые, носит усы и бороду. Имеет психические расстройства здоровья.

Полиция просит граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении без вести пропавшего, сообщить в Снигиревский отдел полиции по адресу: Снигиревка, улица Суворова, 13, или по телефонам (05162) 3-13-68, 066-170-81-00, 095-062-26-86 или 102.