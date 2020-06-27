В американском городе Сент-Луис застрелили рэпера Лоуренса Фрэнкса младшего, известного под псевдонимом Huey.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что музыкант попал в перестрелку с другим человеком, который был госпитализирован с ранениями.

После перестрелки рэпера госпитализировали, но врачи не смогли спасти мужчину.

— Детективы считают, что во время происшествия на месте преступления и рядом с ним находилось еще десять человек. Следователи настоятельно рекомендуют тем, кто является потенциальным свидетелем, обращаться к ним, – заявили в полиции.

Лоуренс Фрэнкс младший (Huey) родился в 1989 году в Сент-Луисе. Наиболее известен благодаря своей песне Pop, Lock & Drop It.

Напомним, что в Новом Орлеане в результате стрельбы погиб рэпер Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс).