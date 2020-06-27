В американском городе Сент-Луис застрелили рэпера Лоуренса Фрэнкса младшего, известного под псевдонимом Huey.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что музыкант попал в перестрелку с другим человеком, который был госпитализирован с ранениями.
После перестрелки рэпера госпитализировали, но врачи не смогли спасти мужчину.
— Детективы считают, что во время происшествия на месте преступления и рядом с ним находилось еще десять человек. Следователи настоятельно рекомендуют тем, кто является потенциальным свидетелем, обращаться к ним, – заявили в полиции.
Лоуренс Фрэнкс младший (Huey) родился в 1989 году в Сент-Луисе. Наиболее известен благодаря своей песне Pop, Lock & Drop It.
Напомним, что в Новом Орлеане в результате стрельбы погиб рэпер Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс).
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В американском городе Сент-Луис застрелили рэпера Лоуренса Фрэнкса младшего, известного под псевдонимом Huey.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что музыкант попал в перестрелку с другим человеком, который был госпитализирован с ранениями.
После перестрелки рэпера госпитализировали, но врачи не смогли спасти мужчину.
— Детективы считают, что во время происшествия на месте преступления и рядом с ним находилось еще десять человек. Следователи настоятельно рекомендуют тем, кто является потенциальным свидетелем, обращаться к ним, – заявили в полиции.
Лоуренс Фрэнкс младший (Huey) родился в 1989 году в Сент-Луисе. Наиболее известен благодаря своей песне Pop, Lock & Drop It.
Напомним, что в Новом Орлеане в результате стрельбы погиб рэпер Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс).