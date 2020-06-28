Мэр Конотопа Артем Семенихин сжег флаг России напротив посольства РФ в Киеве.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook, передаёт Левый берег.

— Так же красиво будет гореть Кремль, - подписал видео Артем Семенихин.

Также мэр Конотопа передал «привет» пророссийскому блогеру Шарию, объяснив это тем, что ранее тот снял о нем ролик, из которого Семенихину стало известно, что его «самый большой грех»- это сожжение российского флага в зоне АТО.

— Поэтому, Толик Шарий передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг. Это вот эта тряпка. Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: «Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством»? - рассказал Артем Семенихин.

Напомним, что в июле 2018 в городском совете Конотопа Сумской области произошли массовые столкновения между сторонниками действующего мэра и его оппонентами.