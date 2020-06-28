В некоторых районах Швеции, Финляндии, Норвегии зафиксирован повышенный уровень радиации, причиной может быть неисправность атомной электростанции на западе России.
Об этом сообщает Укринформ.
— Низкие уровни радиации, замеченные в Северной Европе, могли быть вызваны неисправной атомной электростанцией на западе России, - говорится в сообщении.
Чиновники по ядерной безопасности из Финляндии, Норвегии и Швеции объявили ранее на этой неделе об увеличении радиоактивных изотопов в Скандинавии и в некоторых арктических регионах.
В то время как в Шведском управлении радиационной безопасности заявили во вторник, что невозможно подтвердить источник излучения, голландские власти проанализировали данные своих северных соседей и пришли к выводу: причина повышения радиации находится на западе России.
Российский атомный энергетический оператор Росэнергоатом отрицает наличие каких-либо проблем с двумя электростанциями на северо-западе страны: «Обе станции работают в нормальном режиме. На работу оборудования нареканий не было. Случаев, связанных с выбросом радионуклидов за пределы защитных сооружений, зарегистрировано не было».
Напомним, 8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
В Минобороны РФ заявили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в Архангельской области в норме. В то же время, в городе Северодвинск в Архангельской области после взрыва было зафиксировано повышение радиационного фона.
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В некоторых районах Швеции, Финляндии, Норвегии зафиксирован повышенный уровень радиации, причиной может быть неисправность атомной электростанции на западе России.
Об этом сообщает Укринформ.
— Низкие уровни радиации, замеченные в Северной Европе, могли быть вызваны неисправной атомной электростанцией на западе России, - говорится в сообщении.
Чиновники по ядерной безопасности из Финляндии, Норвегии и Швеции объявили ранее на этой неделе об увеличении радиоактивных изотопов в Скандинавии и в некоторых арктических регионах.
В то время как в Шведском управлении радиационной безопасности заявили во вторник, что невозможно подтвердить источник излучения, голландские власти проанализировали данные своих северных соседей и пришли к выводу: причина повышения радиации находится на западе России.
Российский атомный энергетический оператор Росэнергоатом отрицает наличие каких-либо проблем с двумя электростанциями на северо-западе страны: «Обе станции работают в нормальном режиме. На работу оборудования нареканий не было. Случаев, связанных с выбросом радионуклидов за пределы защитных сооружений, зарегистрировано не было».
Напомним, 8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
В Минобороны РФ заявили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в Архангельской области в норме. В то же время, в городе Северодвинск в Архангельской области после взрыва было зафиксировано повышение радиационного фона.