В некоторых районах Швеции, Финляндии, Норвегии зафиксирован повышенный уровень радиации, причиной может быть неисправность атомной электростанции на западе России.

Об этом сообщает Укринформ.

— Низкие уровни радиации, замеченные в Северной Европе, могли быть вызваны неисправной атомной электростанцией на западе России, - говорится в сообщении.

Чиновники по ядерной безопасности из Финляндии, Норвегии и Швеции объявили ранее на этой неделе об увеличении радиоактивных изотопов в Скандинавии и в некоторых арктических регионах.

В то время как в Шведском управлении радиационной безопасности заявили во вторник, что невозможно подтвердить источник излучения, голландские власти проанализировали данные своих северных соседей и пришли к выводу: причина повышения радиации находится на западе России.