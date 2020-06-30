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Шевченковский районный суд Киева оправдал трех мужчин, которые в апреле 2018 года напали в центре Киева на тогда еще народного депутата Мустафу Найема.
Об этом сообщил брат экс-депутата Маси Найем, передаёт Громадське.
— Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью, — отметил Маси Найем.
Маси Найем добавил, что решение суда будет оспариваться.
— Есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования были допущены ряд ошибок, которые негативно отобразились на результатах судебного рассмотрения дела — в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации, — подчеркнул Маси Найем.
Напомним, что в понедельник, 29 июня, во время инспекции на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» напали на главу НПП Ирину Выхристюк и ее заместителя Ивана Русева.
Шевченковский районный суд Киева оправдал трех мужчин, которые в апреле 2018 года напали в центре Киева на тогда еще народного депутата Мустафу Найема.
Об этом сообщил брат экс-депутата Маси Найем, передаёт Громадське.
— Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью, — отметил Маси Найем.
Маси Найем добавил, что решение суда будет оспариваться.
— Есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования были допущены ряд ошибок, которые негативно отобразились на результатах судебного рассмотрения дела — в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации, — подчеркнул Маси Найем.
Напомним, что в понедельник, 29 июня, во время инспекции на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» напали на главу НПП Ирину Выхристюк и ее заместителя Ивана Русева.