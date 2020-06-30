Вечером 29 июня в Баштанском районе Николаевской области утонул ребенок 2013 года рождения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Трагедия произошла возле речки Ингул в селе Привольное Баштанского района.

«Когда взрослые возились по хозяйству, мальчик 2013года рождения пошел купаться без разрешения старших. Когда отец бросился на поиски сына, было поздно. Он увидел на берегу водоема обувь ребенка. Мужчина заметил тело в воде на расстоянии 5 метров от берега и вынес его на сушу. Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области на место не вызывались», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. Отмечается, что с начала года на водоемах области погиб 21 человек, среди которых двое детей.

Напомним, 18 июня в реке Ингул на Николаевщине обнаружили тело мужчины.