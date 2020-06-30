Прокуроры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительные акты в отношении руководства Одесского колледжа, где в декабря 2019 года случилась пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Обвинительные акты касаются директора колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и экс-заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Во время досудебного расследования по этому делу правоохранители допросили 286 человек, среди которых свидетели, очевидцы происшествия и пострадавшие.

Также провели опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4 по 12 декабря 2019 года, 65 выемок документов, назначили и провели 61 судебную экспертизу.

Напомним, что по заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.