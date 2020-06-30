|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:00
|Заход солнца:
|20:50
|Температура завтра:
|+31 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|04:50
|Заход солнца:
|21:12
|Температура завтра:
|+28 C°
Прокуроры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительные акты в отношении руководства Одесского колледжа, где в декабря 2019 года случилась пожар.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Обвинительные акты касаются директора колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и экс-заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Во время досудебного расследования по этому делу правоохранители допросили 286 человек, среди которых свидетели, очевидцы происшествия и пострадавшие.
Также провели опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4 по 12 декабря 2019 года, 65 выемок документов, назначили и провели 61 судебную экспертизу.
Напомним, что по заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.
Напомним, Служба безопасности Украины подозревает, что сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области планировали уничтожить документацию по проверке противопожарной безопасности в здании Одесского колледжа.
Прокуроры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительные акты в отношении руководства Одесского колледжа, где в декабря 2019 года случилась пожар.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Обвинительные акты касаются директора колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и экс-заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Во время досудебного расследования по этому делу правоохранители допросили 286 человек, среди которых свидетели, очевидцы происшествия и пострадавшие.
Также провели опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4 по 12 декабря 2019 года, 65 выемок документов, назначили и провели 61 судебную экспертизу.
Напомним, что по заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.
Напомним, Служба безопасности Украины подозревает, что сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области планировали уничтожить документацию по проверке противопожарной безопасности в здании Одесского колледжа.